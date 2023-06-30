В Калининграде в ДТП на ул. Осетинской пострадали четыре человека

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде на улице Осетинской 29-летний водитель автомобиль «Фольксваген» не уступил дорогу и спровоцировал ДТП.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, водитель ехал в сторону Советского проспекта и нарушил правило на перекрестке, при выезде со второстепенной дороги.

Авто врезалось в «Ладу».

В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир автомобиля марки «Лада» получили телесные повреждения.

Также пострадал водитель «Фольксвагена». 31-летняя девушка-пассажир получила телесные повреждения и была госпитализирована.