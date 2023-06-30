В Светлогорске обновляют глиняный макет средневекового Кенигсберга

. Фото: Светлогорский городской округ

В Светлогорске в переулке Сказочника Гофмана обновляют макет средневекового Кенигсберга, выполненный из глины. Об этом сообщает местная администрация.

Покрытие макета периодически необходимо обновлять, чтобы миниатюра не переставала играть красками.

«Сначала на детали макета нанесли специальное белое покрытие - для лучшего сцепления краски с глиной и контрастности цветов. А потом каждый домик, кирха, замок и собор – а это всего более 500 объектов – кропотливо раскрашивается вручную», - рассказали в администрации.

На сегодняшний день покрашены почти все дома. Осталось лишь «покрыть» их черепицей, «вставить» окна и двери. В работах участвуют специалисты-художники и волонтеры.

Напомним, макет создан более 20 лет назад. Он позволяет увидеть замок-крепость Кенигсберга и постройки Альтштадта, Кнайпхофа и Лебенихта.

Здания и объекты макета выполнены из глины в масштабе 1:120 калининградским скульптором Сергеем Усачевым.