В Калининграде за неделю возбудили 14 уголовных дел на мигрантов

В Калининграде полиция провела операцию «Нелегал–2023», направленную на выявление и пресечение каналов незаконной миграции.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в течение недели полицейские составили 207 административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства.

Общая сумма штрафов составила более 430 тысяч рублей.

Более того, за время проведения мероприятий стражи правопорядка возбудили 14 уголовных дел.

Было вынесено 19 решений о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации.