В Чеховке откроется фотовыставка достижений незрячих калининградцев

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде состоится презентация фотовыставки (6+) увлечений, креативных творений и достижений незрячих калининградцев. Об этом рассказали в организации молодых инвалидов «Аппарель».

Мероприятие состоится 6 июля в библиотеке имени Чехова (Московский проспект, 39).

«Имея инвалидность 1 группы по зрению, 15 фото-героев на 30 фотографиях демонстрируют творческие способности в совершенно новых для себя условиях, удивляя упорством и настойчивостью, невидимыми для них самих результатами», - рассказали организаторы.

18:00-19:00 свободный осмотр фоторабот

19:00-21:00 Презентация фотовыставки

Выступят фотохудожник Иван Лакшинский и руководитель организации «Аппарель» Сергей Киселев, незрячие герои фотографий, участники съемок.