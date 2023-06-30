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НовостиОбщество30 июня 2023 14:52

В доме на ул. Дмитрия Донского установили дверь с витражом

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде в доме на улице Дмитрия Донского, 25 установили новую дверь. Как рассказали в Фонде капремонта Калининградской области, для этого специально был разработан эскиз, который соответствует архитектурному стилю здания.

«Украшением полотна стало витражное стекло. В ближайшее время во фрамуге появится фонарь. Его удалось воссоздать по сохранившемуся историческому образцу в доме-близнеце на улице Черняховского, 17», - рассказали в Фонде.

Отмечается также, что рабочие также приступили к ремонту ограждения придомовой территории. Нужно усилить основание забора, произвести монтаж столбов по историческим габаритам, восстановить металлические секции ограждения.