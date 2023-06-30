Патриарх Кирилл прилетел в Калининград

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Вечером в пятницу, 30 июня, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград. Как сообщает официальный сайт Московского Патриархата, в состав делегации также входят управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, личный секретарь Его Святейшества архимандрит Алексий (Туриков), руководитель Патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко и заместитель руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Н.И. Державин.

В нашем городе предстоятель Русской Православной Церкви пробудет все выходные. В субботу, 1 июля в 17:00 он возглавит Всенощное бдение в Кафедральном соборе Христа Спасителя.

В воскресенье, 2 июля, в 09:30 Святейший Патриарх Кирилл совершит великое освящение храма свв. Константина и Елены (ул. Левитана, 53) и Божественную литургию в новоосвященном храме.