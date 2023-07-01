Снова усиление ветра: Калининградцам рассказали о погоде на выходные

Калининградская область находится в зоне влияния ложбины атлантического циклона, проходящего над Балтийским морем.

Как говорится в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининграда и области», днем в субботу, 1 июля, ожидается +19...+22°С. Переменная облачность и небольшие дожди возможны лишь в вечерние часы. Ветер преимущественно западного направления 4-9 м/с, временами порывистый.

А вот в ночь на воскресенье температура воздуха около +16...+18°С, днем в пределах +18...+21°С, переменная облачность и временами возможны локальные и кратковременные ливни, не исключены грозы.

Ветер западного и юго-западного направления 7-13 м/с, в порывах до 15-18 м/с.

Море волнуется, температура воды в Балтике +18...+19°С.