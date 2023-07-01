В Калининграде задержан курьер мошенников, обманувший пенсионеров на 2 млн рублей

В Калининграде задержали 28-летнего курьера телефонных мошенников, который обманул пенсионеров более чем на 2 миллиона рублей.

Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина нашел эту «работу» в одном из мессенджеров: ему нужно было выезжать по адресам, забирать деньги у жертв аферистов и переводить на банковские счета.

Так, за период с 29 мая по 14 июня злоумышленник обманул не менее 10 пенсионеров от 67 до 89 лет, общая сумма ущерба превысила 2,3 млн рублей.

Злоумышленника задержали возле банкомата, куда он приехал, чтобы перевести очередную сумму.

Фигурант помещен под стражу.