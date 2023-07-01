Власти рассказали о ремонте дворов и скверов в Советске

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области продолжается работу программа по ремонту дворов. План по региону выполнен уже на 60 процентов.

Как рассказали в пресс-службе правительства области, в 2023 году проектом охвачено 35 объектов в четырех городских округах: 15 общественных и 20 дворовых территорий.

Большое внимание в этом году удедено Советску.

Так, на улице Победы в Советске, в районе дома № 1, установили детскую площадку. Завершается благоустройство сквера на пересечении улиц Ленина и Фурманова. Там разбили клумбы, засеяли газон, уложили плитку, поставили скамейку.

Также в этом году преобразили вход в парк «Якобсруэ». Цвет арки жители выбрали на онлайн-голосовании в официальных сообществах администрации.

На улице Свободы, 6, в переулке Космонавтов, 2-а и 4 и по улице Лямина, 9-11 пешеходные дорожки и парковки во дворах уложили плиткой.

Аналогичные работы заканчиваются на улице К. Либкнехта, 4-6.

В этом году программой охватили Калининград, Янтарный, Светловский и Советский городские округа.