В Зеленоградске кровлю исторической школы отремонтируют за 3.8 млн рублей

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В Зеленоградске на ремонт кровли детской школы искусств выделено 3 млн. 89 тыс. рублей. Как сообщает местная администрация, подрядчик уже приступил к выполнению работ.

Работы обещают завершить до 31 августа.

Здание новой школы построено в Кранце в 1927 году на месте прежней, 1892 года постройки. Практически в здании размещались три школы: начальная, народная и средняя.

Построено здание из полнотелого красного керамического кирпича, его украшали скульптура «Мальчик с рыбой», а также два балкона: один перед учительской, другой перед спортзалом.