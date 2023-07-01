Калининградца заочно приговорили к 20 годам колонии за убийство бизнесмена-янтарщика в Светлогорске

Убийство, о котором идет речь, было совершено еще в 2003 году в Светлогорске. Тогда калининградец, желая получать прибыль от предпринимательской деятельности по торговле янтарными изделиями ЗАО «Бентен» и незаконно управлять магазином «Дюна», а заодно еще и кафе в Светлогорске, решил убить владельца этих объектов.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, тогда злоумышленник с приятелем напал на бизнесмена и его друга. От огнестрельных и ножевых ранений предприниматель скончался на месте, второй жертве удалось убежать.

К слову, и сам преступник, и его сообщник, находятся в бегах. Так что осудили мужчину заочно, приговорив к 20 годам в исправительной колонии строгого режима.