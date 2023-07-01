В Калининграде начали штрафовать отдыхающих за купание в неположенных местах

В Калининграде полицейские совместно с МЧС провели рейд по предупреждению несчастных случаев на воде. В частности, инспекторы проверили места, где установлены информационные щиты, предупреждающие о том, что купаться запрещено.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские обнаружили в реке Преголе возле СНТ «Чайка» купающуюся женщину.

«Нарушительница вошла в воду, несмотря на предупреждающие знаки и отсутствие оборудованного спасательного поста», - рассказали в полиции.

Женщине теперь придется заплатить штраф – сотрудниками МЧС был составлен административный протокол.

Всего сотрудники полиции посетили несколько водных объектов.

Отмечается, что рейдовые мероприятия будут продолжены сотрудниками полиции и МЧС на территории всей Калининградской области.