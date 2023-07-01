В Калининграде недавно отремонтированный дом на проспекте Мира разрисовали краской

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде случился инцидент – недавно отремонтированный дом на проспекте Мира подвергся нападению вандалов. На фасаде нарисовали граффити.

Как рассказали в Фонде капремонта Калининградской области, владельцы торговых помещений, расположенных на первом этаже, самостоятельно смогли привести дом в порядок. При этом они уточнили у подрядчика Фонда цвет, чтобы покрасить фасад.

«Удачный пример вовлеченности бизнеса в архитектуру города», - сообщили в Фоне и отметили, что владельцы заведений правильно разместили рекламные вывески, которые не портят архитектуру здания и соответствуют дизайн-коду.