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НовостиОбщество1 июля 2023 10:31

В Калининграде недавно отремонтированный дом на проспекте Мира разрисовали краской

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде случился инцидент – недавно отремонтированный дом на проспекте Мира подвергся нападению вандалов. На фасаде нарисовали граффити.

Как рассказали в Фонде капремонта Калининградской области, владельцы торговых помещений, расположенных на первом этаже, самостоятельно смогли привести дом в порядок. При этом они уточнили у подрядчика Фонда цвет, чтобы покрасить фасад.

«Удачный пример вовлеченности бизнеса в архитектуру города», - сообщили в Фоне и отметили, что владельцы заведений правильно разместили рекламные вывески, которые не портят архитектуру здания и соответствуют дизайн-коду.