В Калининграде подорожал проезд в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте в Калининграде подорожал. Служба по тарифам региона с сегодняшнего дня, с 1 июля, определила такие тарифы для Калининграда на проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае и маршрутке:

наличными — 37 рублей (сейчас 28),

по банковской карте — 33 рубля (сейчас 28),

по «Волне Балтики» — 28 рублей (сейчас 25).

Отметим, для школьников и льготников тариф не менялся. Дети будут по-прежнему платить 15 рублей, пенсионеры могут оформить проездные за 300 или 700 рублей (в зависимости от категории).

В последний раз тарифы индексировались аж в 2020 году. С тех пор подросла стоимость бензина, запчастей.