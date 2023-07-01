Патриарх Кирилл в Калининграде возложил цветы к мемориалу погибшим сотрудникам спецслужб

В субботу, 1 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который накануне прибыл в Калининград, возложил цветы к мемориалу погибшим сотрудникам спецслужб «Героям спецназа ФСБ».

Об этом сообщает пресс-служба патриарха.

Цветы к подножию памятника также возложили губернатор Калининградской области Антон Алиханов, духовенство, руководители УФСБ и силовых структур Калининградской области, ветераны, члены семей погибших сотрудников ФСБ.

- Героизм ценой собственной жизни заслуживает особого внимания и особенного сохранения в народной памяти имен тех, кто этот подвиг совершил. И, несомненно, пример таких героев должен вдохновлять — в первую очередь молодежь нашу, да и всех нас — быть всегда готовыми сделать нечто, что может показаться весьма трудным, а иногда и невозможным, но что приносит великую пользу другим людям, - сказал на церемонии патриарх.

Напомним, мемориал установлен на территории городского сквера Героев спецназа ФСБ, расположенного в районе улицы Театральной и переулка Дмитрия Донского.