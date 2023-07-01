Власти Калининграда рассказали масштабных работах на РТС «Северная» в августе

В Калининграде в рамках плана подготовки к отопительному сезону необходимо подготовить 58 источников теплоснабжения «Калининградтеплосети». Как рассказали в городской администрации, уже выполнены необходимые профилактические мероприятия на 12 источниках.

Как отметили в мэрии, со 2 по 29 августа запланированы масштабные работы на магистральной тепловой сети № 3 РТС «Северная» протяженностью 1002,4 п.м.

«Реконструкция трубопроводов проводится в стесненных условиях, в том числе в ночное время в полосе отвода РЖД и непосредственно над полотном железной дороги с движением электропоездов», - говорят в администрации.

Ремонт магистральной тепловой сети станции «Северная» намерены выполнить за 1 месяц.

Всего к отопительному периоду нужно подготовить 713,2 км тепловых сетей, в том числе произвести перекладку 9,9 км.