Калининградцев на бесплатном мастер-классе научат мечтать и ставить цели

. Фото: Калининградская областная научная библиотека

В Калининграде в понедельник, 3 июля, на площадке Летнего читального зала областной научной библиотеки состоится мастер-класс «Как ставить солнечные цели в своей жизни».

Как рассказали организаторы, на мероприятие приглашают всех желающих.

«Каждый участник сможет сфокусироваться и цельно посмотреть на свон лето-2023, определив для себя основные цели, мечты и стремления», - рассказали организаторы, пригласив взрослых и детей.

Ведущая: Марина Зорина - эксперт Академии социальных технологий, представитель Центра командных компетенций в Калининградской области, руководитель проекта «ПОРТ-39».

Занятия начнутся в 15:00 и продлятся 1 час, без предварительной регистрации.