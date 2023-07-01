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НовостиОбщество1 июля 2023 15:27

Калининградцев на бесплатном мастер-классе научат мечтать и ставить цели

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградская областная научная библиотека

В Калининграде в понедельник, 3 июля, на площадке Летнего читального зала областной научной библиотеки состоится мастер-класс «Как ставить солнечные цели в своей жизни».

Как рассказали организаторы, на мероприятие приглашают всех желающих.

«Каждый участник сможет сфокусироваться и цельно посмотреть на свон лето-2023, определив для себя основные цели, мечты и стремления», - рассказали организаторы, пригласив взрослых и детей.

Ведущая: Марина Зорина - эксперт Академии социальных технологий, представитель Центра командных компетенций в Калининградской области, руководитель проекта «ПОРТ-39».

Занятия начнутся в 15:00 и продлятся 1 час, без предварительной регистрации.