Калининградцы жалуются на огромные пробки из-за ремонта моста на Советском проспекте

. Фото: предоставлено очевидцем

В Калининграде начали ремонт моста на выезде из города, в конце Советского проспекта. Местные жители жалуются на огромные пробки.

- Началась блокада Холмогоровки. По два часа люди в город и из города уже стоят. Чкаловск колом встал, вся Докука! – рассказывает жительница Холмогоровки.

По словам очевидцев, Советский проспект стоит в пробке от колонии на Красной.

Ранее власти сообщали, что с 1 июля начнут ремонтировать мост на выезде из города, в конце Советского проспекта. Приведут в порядок деформационные швы, пролетные строения, сделают гидроизоляцию и уложат новый асфальт.

«Полностью мост перекрываться не будет. Транспорт пойдет по одной из полос. Регулировать очередность проезда будет временный светофор», - рассказали в правительстве региона.

Работы продлятся до 24 октября.