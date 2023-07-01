Житель Правдинского района отправился в колонию строгого режима за драку с водителем автобуса

Житель Правдинского района подрался с водителем автобуса «Калининград – Мозырь» и за это получил реальное наказание – 1 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент случился еще в августе 2022, когда мужчина ехал в автобусе, и начал вести себя неадекватно: выражался грубой нецензурной бранью и конфликтовал с другими пассажирами.

«Дебошир нанес водителю автобуса один удар кулаком в лицо, причинив телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин носа», - отметили в суде и признали вину селянина.