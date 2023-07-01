В Гвардейском районе на ремонт дорог потратили за два года 680 миллионов рублей

За два года в Гвардейском округе на ремонт улиц и дорог было направлено почти 680 миллионов рубле. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В частности, были отремонтированы четыре моста на дороге «Борское – Гвардейск – Истровка», запланированы работы по обустройству пяти пешеходных переходов, одна дорога отремонтирована в прошлом году и трасса «Полесск – Гвардейск – Правдинск» в настоящий момент ремонтируется.

Также приведен в порядок участок дороги от съезда с федеральной трассы от поселка Дивное до Ольховки. Из областного бюджета выделены субсидии на капремонт улицы Водной в Гвардейске, завершение капремонта улицы Заводской в Озерках, а также на обустройство пешеходного перехода на улице Степана Казака в поселке Славинск и остановочных павильонов по ул. Тельмана в Гвардейске.

Всего за два года на приведение в порядок 16 дорожных объектов в Гвардейском муниципальном округе выделено средств на общую сумму 675,8 миллиона рублей.

Отмечается, что ремонт в Гвардейском муниципальном округе проводился в рамках программ «Безопасные качественные дороги», «Развитие сельских территорий», а также за счет субсидирования из областного бюджета.