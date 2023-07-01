В Калининграде полиция ищет мужчину в шортах, укравшего телефон в ресторане

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицейские разыскивают подозреваемого в краже телефона в ресторане.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина 25 июня около 22:15 в пабе «Лондон» со столика для официантов похитил смартфон.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост около 170-175 см, волосы черного цвета.

Был одет: кепка черного цвета с белой надписью, футболка черного цвета с надписью белого цвета «Speed» и расположенным под ней рисунком, темно-коричневые шорты и обувь черного цвета с белой подошвой.

Если вы располагаете информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-098, 552-092 или 8-931-601-57-38.