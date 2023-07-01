В Гусеве девушка ни «Мазде» сбила дорожный знак, он упал на 15-летнего школьника

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Необычное ДТП случилось в Гусеве, пострадал ребенок. Автомобиль «Мазда», за рулем которого находилась 21-летняя девушка-водитель, на улице Московской, сбила столб со знаком.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД, девушка не заметила впереди стоящее авто, прибегла к экстренному торможению, допустила наезд на стойку дорожного знака «Главная дорога».

В итоге знак упал на 15-летнего пешехода, переходящего дорогу по «зебре».

Школьник получил телесные повреждения.