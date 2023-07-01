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НовостиОбщество1 июля 2023 16:55

В Черняховске на ул. Спортивной и Заводской сделают ремонт, сохранив брусчатку

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Черняховска

В Черняховске намерены отремонтировать ули. Спортивную и Заводскую. Об этом рассказал в соцсетях глава администрации муниципального округа Сергей Булычев.

«В личные сообщения поступают вопросы по поводу замены дорожного покрытия на Спортивной и Заводской. Отвечаю. В этом году обязательно займемся этим вопросом», - написал он.

Как пояснили в администрации, речь идет о замене крупного булыжника на брусчатку – таковы планы. От исторического покрытия отказываться власти не собираются.

«Также планируем привести в порядок дорогу на Комсомольской, дополнительно отремонтируем на этой улице тротуары и сделаем парковку у детской поликлиники», - отметил глава администрации.