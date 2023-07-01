Из-за проблем с поставками материалов на ул. Дзержинского задерживают сдачу детской площадки

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде в этом году на обустройство 6 спортивных площадок выделено более 93 млн рублей. Увы, не везде работы идут гладко. Так, по объекту на ул. Дзержинского наблюдаются проблемы с поставками материалов.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, подрядчик ждет из «большой России» элементы игрового городка.

«Поэтому пока укладывает плитку, сооружает ограждение, работает с покрытием. Надеемся к сентябрю все успеть», - рассказали в мэрии.

Тем временем, на ул. Кронштадтской работы почти закончены. Там сделан дренаж, на игровом поле уложено покрытие, установлена часть оборудования.

Подрядчик ждет поставки скамеек. В июле площадку обещают открыть.