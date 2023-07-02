Патриарх Кирилл подарил калининградскому Собору Христа Спасителя два креста

. Фото: patriarchia.ru

Вечером в субботу, 1 июля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню всенощного бдения в кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда. Как сообщает пресс-служба Патриарха, среди молившихся за богослужением были священнослужители, участвовавшие в собрании духовенства Калининградской митрополии, участники форума Всемирного русского народного собора, жители и гости Калининграда.

По завершении всенощного бдения архиепископ Калининградский Серафим преподнес предстоятелю РПЦ икону Божией Матери «Умиление». Святейший Патриарх Кирилл подарил нашему собору два напрестольных креста. Верующим были переданы иконки Христа Спасителя с Патриаршим благословением.