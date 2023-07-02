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НовостиСпорт2 июля 2023 11:15

Калининградка выиграла золото в прыжках в высоту на Первенстве России U18

Екатерина Черная осталась недосягаемой для конкуренток
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ

Калининградская спортсменка Екатерина Черная отличилась на Первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет, которое в эти дни проходит в Москве. Наша землячка выиграла прыжок в высоту среди девушек, показав результат 1,87 метра. Ближайшие преследовательницы - Полина Березнева (Липецкая область) и Алена Смолева (Белгородская область) – отстали на 4 сантиметра, заняв второе и третье места с одинаковым результатом 1,83.

Напомним, в январе на чемпионате и первенстве Северо-Западного Федерального округа в Ярославской области Екатерина прыгнула в высоту на недосягаемые для оппоненток 182 сантиметра. Подопечная Татьяны Стародубовой из профильной калининградской спортшколы №4 установила новый официальный рекорд Калининградской области среди девушек в этой возрастной категории.