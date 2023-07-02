«Он бросил руль, изо рта пошла пена»: на Приморском кольце у водителя такси случился приступ эпилепсии

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Опасный инцидент произошел в двенадцатом часу дня в воскресенье, 2 июля. Автомобиль такси вез семью из Храброво в Калининград.

- Я сидел спереди, а жена и ребенок – сзади, - рассказал в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» пассажир такси. - На трассе у водителя случился приступ эпилепсии. Он отпустил руль, изо рта пошла пена. Я сразу схватил руль и закричал ему: «Тормози!», но его видать свело судорогами, и он давил на педаль газа, а не на тормоз, так, что я не мог оторвать второй рукой его ногу. Я вилял рулем по трассе на скорости, чтобы ни в кого не врезаться.

В какой-то момент пассажир своей левой ногой все-таки смог дотянуться до педали тормоза, замедлить автомобиль и направить его на обочину. Затем мужчина вытащил ключ из замка зажигания и машина остановилась.

- Жена в истерике с ребенком, я в шоке, - передает эмоции калининградец. - У него в багажнике еще и баллон с газом. Я набрал 112, приехали скорая и ДПС. Водителя отпустило, «скорая» оказала первую помощь, но он отказался от госпитализации. Ключ от такси я отдал сотруднику ДПС. Таксистов что, никто не проверяет насчет состояния их здоровья? Если бы спереди сидела жена, то убились бы все..

Домой с трассы семья уехала на машине дорожной службы.