В Калининградской области зарегистрировали 40 заболевших коронавирусом

В Калининградской области за неделю зарегистрировано 40 заболевших новой коронавирусной инфекцией, в том числе 7 детей до 18 лет.

Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что за аналогичную неделю 2022 года было 146 заболевших.

На этот раз 95% случаев реализовались в форме ОРИ, 2,5% - в виде пневмонии, 2,5% выявлено с бессимптомным течением.

Как и прежде, больше всего больных в возрастной группе 65+, в сравнении с предыдущей неделей этот показатель увеличился на 15,2%.