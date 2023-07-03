В Калининградской области сохраняются порывы ветра, падают деревья

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Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области
В Калининградской области продолжает бушевать непогода. В понедельник, 3 июля, в связи с сильным ветром вероятность падения веток, деревьев и рекламных конструкций по-прежнему сохраняется.
Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Отмечается, что в минувшие сутки наиболее существенные порывы ветра были зафиксированы в западной и северной частях области:
1) Балтийск - 18 м/с;
2) Храброво - 16 м/с;
3) Советск - 15 м/с;
4) Калининград - 14 м/с.
В Калининграде, Зеленоградском районе и Советске повалило деревья. Никто из людей, по предварительной информации, не пострадал.