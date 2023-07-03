В Калининградской области сохраняются порывы ветра, падают деревья

. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В Калининградской области продолжает бушевать непогода. В понедельник, 3 июля, в связи с сильным ветром вероятность падения веток, деревьев и рекламных конструкций по-прежнему сохраняется.

Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Отмечается, что в минувшие сутки наиболее существенные порывы ветра были зафиксированы в западной и северной частях области:

1) Балтийск - 18 м/с;

2) Храброво - 16 м/с;

3) Советск - 15 м/с;

4) Калининград - 14 м/с.

В Калининграде, Зеленоградском районе и Советске повалило деревья. Никто из людей, по предварительной информации, не пострадал.