Балтийск снова остался без воды, ее подвозят на машинах

В понедельник, 3 июля, Балтийск снова остался без воды. С 6 утра власти организовали подвоз воды.

Как сообщает местная администрация, с утра отправили две машины с чистой водой на Гвардейский бульвар и пересечение улиц Ушакова и Садовой.

«После, с 9.00 до 10.00 утра, машины будут стоять на ул. Верхнее шоссе и Подгорной, 2», - говорится в сообщении.

Власти уверяют, что продолжают «вести работы по обнаружению утечки». На помощь пришел и областной «Водоканал».

Напомним, в воскресенье, 2 июля, Балтийск уже сидел без воды. Отключение было вызвано работами по устранению утечки.