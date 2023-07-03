Балтийск снова остался без воды, ее подвозят на машинах

В понедельник, 3 июля, Балтийск снова остался без воды. С 6 утра власти организовали подвоз воды.
Как сообщает местная администрация, с утра отправили две машины с чистой водой на Гвардейский бульвар и пересечение улиц Ушакова и Садовой.
«После, с 9.00 до 10.00 утра, машины будут стоять на ул. Верхнее шоссе и Подгорной, 2», - говорится в сообщении.
Власти уверяют, что продолжают «вести работы по обнаружению утечки». На помощь пришел и областной «Водоканал».
Напомним, в воскресенье, 2 июля, Балтийск уже сидел без воды. Отключение было вызвано работами по устранению утечки.