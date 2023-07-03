Калининградцы купили старый дом и обнаружили во дворе немецкую могильную плиту

. Фото: Форум копателей Калининграда

Калининградцы купили старый дом, мечтая его восстановить и отремонтировать. Во дворе они обнаружили немецкую могильную плиту довоенного времени.

Об этом сообщается на «Форуме копателей Калининграда».

«Родители купили под восстановление немецкий дом, в котором нашли надгробие. Подскажите, куда его можно передать?» - написал один из пользователей.

Ему посоветовали посетить мемориальное кладбище в Калининграде на ул. А. Невского, возле прихода Святого Адальберта. Там есть большое старое кладбище, куда со всей Калининградской области привозят аналогичные находки: надгробия, памятники, кресты и т. п.