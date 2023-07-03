В Полесске будут судить мужчину, обокравшего пьяного подростка

В Полесский районный суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже мобильного телефона у подростка.

Как сообщает пресс-служба областного суда, инцидент случился еще в ноябре.

Мужчина отдыхал в Полесском районе в компании своего знакомого, 17-летнего местного жителя.

Юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выронил свой мобильный телефон.

Его старший товарищ, убедившись, что за ним никто не наблюдает, поднял телефон и забрал его себе.

Теперь его будут судить за кражу.