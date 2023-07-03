Под Калининградом поисковики откопали склад довоенной немецкой тушенки

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Фото: Форум копателей Калининграда
Под Калининградом откопали схрон довоенной немецкой тушенки. Не исключено, что немцы, уходя из Восточной Пруссии, закопали ее в надежде вернуться, отрыть и пообедать. Этому не суждено было сбыться.
О находке рассказали на «Форуме копателей Калининграда».
Судя по фотографии, консервы извлекли на поверхность с метровой глубины, не меньше.
«Закусь нашел, ищи рядом выпивку. Немцы всегда так прятали», - написал один из экспертов в комментариях под записью.
Другие пользователи советуют попробовать консервы.
Отметим, в Калининградской области периодически находят нечто подобное. Копатели поднимали и коньяк, и пиво в бутылках, и тушенку, и компоты, и шоколад. Нередко поисковики дегустируют найденное и всякий раз остаются довольны вкусовыми качествами еды из прошлого века.
Ранее сообщалось, что калининградцы купили старый дом, мечтая его восстановить и отремонтировать, а во дворе они обнаружили немецкую могильную плиту довоенного времени.