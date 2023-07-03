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НовостиОбщество3 июля 2023 8:23

В Калининграде у памятника Шиллеру и на Житомирской посадили 79 кустов сирени

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда

В Калининграде продолжают высаживать сирень коллекционных сортов.

Как рассказали в городской администрации, в минувшие выходные растения посадили в сквере у памятника Шиллеру, в сквере Болотова, на перекрестке Ленинского - Житомирской и у монумента «Мать-Россия».

«Всего посадили 79 кусов, это в дополнение к тем 150 сиреням, что высаживали на прошлой неделе выпускники на Сельме. Да, сажать можно и летом, если саженцы с закрытой корневой системой и при условии хорошего полива», - отметили в мэрии.