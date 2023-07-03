Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 3 июля

В Калининграде в понедельник, 3 июля, запланировано три плановых отключения от электричества.

Света не будет по адресам: Ленинский пр-т, 32 («Ростелеком»), б-р Л. Шевцовой, 49 к-1 (д/сад № 43), 51, 53, 53к-1 (КНС), 92а, ул. О. Кошевого, 60-66 (ВНС), ул. Красная, 63-73, 70, 76-86, ул. Щорса, 7, 9, 17, 19, 4-4б, 6а, 10, 12.

Все эти отключения – с 13.00 до 18.00.

Также для установки водомерного узла с 10.00 до 15.00 от холодной воды отключили дома по ул. Зоологической, 46-48, ул. Римского-Корсакова 5-5а, в пер. Тбилисском, 1-11.

Также в администрации города сообщили об аварии на улице Захарова.

«Вчера вечером в подвале пятиквартирного дома № 28 по ул. Ген. Захарова потекла труба. Воду перекрыли, устранением утечки на внутридомовой сети займется управляющая компания. По состоянию на утро понедельника других аварийно отключенных коммунальных объектов и жилых домов нет», - сообщили в мэрии.