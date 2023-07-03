Двое жителей Ладушкина убили пенсионера и спрятали тело в выгребной яме

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Двое жителей Ладушкина подозреваются в избиении до смерти приятеля.

Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, 46-летний и 38-летний мужчины в ночь на 30 июня гостили у 69-летнего приятеля, выпивали.

В ходе возникшего конфликта мужчины избили пенсионера.

«От полученных травм мужчина умер спустя непродолжительное время. Желая скрыть следы совершенного преступления, подозреваемые перенесли тело пенсионера во двор дома и спрятали в выгребной яме», - рассказали в СК.

Тело погибшего наутро обнаружили его дочери, которые и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Оба злоумышленника уже во всем признались.