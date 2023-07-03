В квартире у 40-летнего калининградца нашли пакет с марихуаной и мини-теплицу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Более 160 граммов конопли нашли сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков в квартире 40-летнего жителя Калининграда.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, дома у мужчины также обнаружен специальный ящик для выращивания растений с системами освещения, вентиляции, воздушной фильтрации и увлажнения.

Возбуждено уголовное дело.

В полиции напоминают: если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, просьба сообщить об этом по телефону доверия УМВД России по Калининградской области 8 (4012) 551-066.