В Калининграде 21 человек бесплатно обучились профессии звукорежиссера

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде подвели итоги обучающего курса «Ассистент звукорежиссера», организованного отделом кинематографии «Фестивальной дирекции» совместно с Санкт-Петербургским институтом кино и телевидения.

Как рассказали в пресс-службе областного министерства по культуре и туризму региона, студентами стали 21 человек, а конкурс составил пять человек на место.

Всего же было обработано сто заявок.

Ребята учились с мая. Отмечается, что это уже третий бесплатный образовательный курс, организованный в Калининграде в результате партнерства института кино и телевидения Санкт-Петербурга и «Фестивальной дирекции».

Обучение проходило на базе центра карьеры «Гостиная» и студии звукозаписи AV Records. Калининградцы смогли закрепить полученные знания и навыки и создать свои радиоспектакли для итоговой аттестации.