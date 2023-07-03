В Балтийск из морского похода вернулись военные корабли

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Корабли Балтийского флота вернулись в Балтийск после длительного морского похода. На базу пришли «Град» и «Зеленый Дол», ракетные катера «Чувашия» и «Димитровград» после выполнения задач в Балтийском и Северном морях.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, поход длился месяц, он проходил в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне их ответственности.

Позади более 5,5 тысячи морских миль, десятки отработанных корабельных учений и тренировок, пуски ракет и стрельбы.

Отмечается, что корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми выполнять поставленные задачи.