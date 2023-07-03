В правительстве прокомментировали ситуацию в Балтийске, где несколько суток нет воды

. Фото: Правительство Калининградской области

В правительстве Калининградской области прокомментировали ситуацию с отсутствием водоснабжения в Балтийске. Проблемы там начались еще 28 июня, когда случилась авария на сетях водопровода, понизилось давление в трубах. Начались отключения.

В правительстве рассказали, что сотрудники муниципального предприятия «Балтвода» 5 дней искали утечку, устранили аварии на водопроводе на ул. Гагарина, Кузнецова и шоссе Морской пехоты, но это не оказало влияния на ситуацию в целом. «Резервуары продолжали активно опустошаться.

Высокий разбор воды связан с увеличившимся числом потребителей, который вызван наплывом отдыхающих, а также дачным сезоном. Поэтому подачу воды днем на выходных также приходилось прерывать. В некоторых районах вода была, но под низким напором», - говорится в сообщении.

Для поиска утечки в воскресенье, 2 июля, к работам привлекли областной «Водоканал», а в Балтийск из Калининграда приехали цистерны с питьевой водой. Люди набирали воду после 21:00.

3 июля, в понедельник, с 5:45 – на время пиковой нагрузки цистерны «Балтводы» и областного «Водоканала» уже ожидали жителей по адресам: Балтийск, ул. Егорова, 12, ул. Ушакова, 33а, ул. Садовая, 37.

«Продолжилось обследование водопроводных сетей и сооружений, производится ряд кратковременных отключений для поиска утечки с прослушиванием городских сетей. С 10:00 до 14:00 в Балтийске был отключен от водоснабжения только район ул. Красной Армии, ул. Кузнецова, Морской бульвар, ул. Головко, а также Русская набережная», - говорят в правительстве.

Сегодня в 10:45 была обнаружена утечка на ул. Гагарина, из-за чего весь город отключили от водоснабжения. Сообщается, что специалисты рассчитывают справиться с ремонтом к 16:00.

Ситуация остается на личном контроле губернатора и правительства региона.