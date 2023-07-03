В Калининграде в Доме китобоя пройдет бесплатная фотовыставка

. Фото: Предоставлено организаторами

В музее «Дом китобоя» в Калининграде готовятся провести фотовыставку Школы фотографии и медиа-арта «Ф/школа» под названием «Почему прошлое» (16+).

Как рассказали организаторы, начиная с 8 июля, попасть на выставку можно бесплатно.

- «Почему прошлое» — это результат работы участников Проектной мастерской фотографа Елены Аносовой, которая проходила в прошлом сезоне «Ф/школы» в 2022 году. В ходе мастерской Елена была не только мастером, но и настоящим психологом, открывающим для участников их истинные интенции. В течение года после мастерской авторы работали над своими проектами, а куратор Денис Тихомиров помог довести их до логического завершения и оформленной выставки», - рассказали в оргкомитете.

Как правильно архивировать и переживать события? Как долго мы должны их помнить и формировать на их основе настоящее? В какой момент мы ставим точку и забываем? На эти вопросы пытаются ответить авторы.

Начало 8 июля в 19.00.

Вход свободный, по регистрации.