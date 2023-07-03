Власти Балтийска анонсировали отключение воды по районам до 18.00

В Калининграде продолжают разбираться с аварийной ситуацией – в городе уже которые сутки перебои с подачей воды. Сегодня, в понедельник, 3 июля, с 9 утра вместе со специалистами «Водоканала» городские коммунальщики проводили обследование с помощью течеискателя.

«Результатов мониторинг не дал», - заключили специалисты.

Тут же анонсировали новые отключения.

«В связи с этим до 18.00 будем отключать подачу воды в городе по районам. Продолжаем поиск других аварий на сети», - сообщили в городской администрации.

Ранее ситуацию на контроль взял губернатор, власти региона дали полный комментарий.