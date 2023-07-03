Дополнительные самолеты и новый паром: Что обсуждали депутаты Госдумы в Калининграде

В Калининграде проходит выездное заседание Совета Госдумы с участием фракций и глав профильных думских комитетов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал о необходимости выделения дополнительно «новых самолетов, которые могли бы закрыть потребность региона в обеспечении перелетов между Калининградом и Москвой, Санкт-Петербургом, другими регионами».

Он предложил этот вопрос поставить перед Министерством транспорта РФ.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев предложил выделить средства Калининградской области на строительство железнодорожного парома.

- В этом году уже средства будут, все равно они запланированы в бюджете Минтранса. Строить надо. Нам минимум надо 6-7 паромов, - сказал он и высказался за строительство причальной стенки в Балтийске, получив поддержку коллег.