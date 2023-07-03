В Калининградской области добыли самый крупный в истории янтарь каплевидной формы

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

Самый крупный за всю историю разработки янтарь в форме капли добыли на Калининградском янтарном комбинате.

Диаметр натуральной капли – 8,5 см. Вес составляет 226 граммов. Уникальный экземпляр!

Об этом сообщает пресс-служба янтарного комбината.

Янтарные капли относятся к редким видам сукцинитов. Они образуются в результате непрерывного истечения живицы и свободного роста смоляной капли на ветвях деревьев. Возраст их достигает нескольких десятков миллионов лет. Размеры янтарных капель, как правило, невелики и варьируются в пределах 2,5 см.

Такие находки обычно легко узнаваемы среди обычных образцов янтаря за счет характерной формы и целостной корочки.