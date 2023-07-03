В Ясном очистили мелиоративный канал

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В поселке Ясное Славского округа завершили очистку 1,8 км мелиоративного канала областной собственности.

Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Антон Алиханов.

«Это позволило осушить земли сельскохозяйственного назначения и самого населенного пункта на площади в 78 га», - уточнил глава региона.

По его данным, специалисты Агентства мелиорации за три недели очистили берега и русло канала от ила, кустарников и водно-болотной растительности, отремонтировали трубопереезды, а также восстановили дренажные устья.