В Балтийске в 12 ночи снова отключат воду

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Фото: Балтийский городской округ
В Балтийске продолжается эпопея, связанная с перебоем подачи воды в жилые дома и социальные учреждения.
Так, для выявления утечки и мониторинга водопроводных сетей власти временно прекратили подачу воды по районам города до 18:00.
С 18.00 до 00.00 подачу воды возобновили. Однако, потом опять отключат.
«С целью сохранения пополнения системы с 00:00 до 04:00 водоснабжение снова будет прекращено», - рассказали в местной администрации.
Отмечается, что цистерны с чистой водой стоят по адресам на ул. Садовая 37 и Ушакова 31 А, только до 21.00.
На улице Верхнее шоссе – до 21.30.