В Балтийске в 12 ночи снова отключат воду

. Фото: Балтийский городской округ

В Балтийске продолжается эпопея, связанная с перебоем подачи воды в жилые дома и социальные учреждения.

Так, для выявления утечки и мониторинга водопроводных сетей власти временно прекратили подачу воды по районам города до 18:00.

С 18.00 до 00.00 подачу воды возобновили. Однако, потом опять отключат.

«С целью сохранения пополнения системы с 00:00 до 04:00 водоснабжение снова будет прекращено», - рассказали в местной администрации.

Отмечается, что цистерны с чистой водой стоят по адресам на ул. Садовая 37 и Ушакова 31 А, только до 21.00.

На улице Верхнее шоссе – до 21.30.