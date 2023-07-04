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НовостиОбщество4 июля 2023 7:24

Калининградцы в «Храброво» пытались провезти 184 шубы «для личного пользования»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В аэропорту Калининграда таможенники задержали калининградцев, которые пытались провезти крупную партию шуб. Как рассказали в пресс-службе областной таможни, при осмотре рентгенотехникой таможенники обнаружили в личном багаже граждан две партии новых шуб – всего 184 штуки. Пассажиры уверяли, что везут одежду для личного пользования.

Также в течение месяца аналогичным образом были обнаружены две партии косметической и парфюмерной продукции общим весом свыше 30 килограммов, различные виды оборудования и другие товары.

Всего же за июнь сотрудники таможенного поста в аэропорту вынесли в общей сложности 89 решений о неотнесении товаров к товарам для личного пользования.