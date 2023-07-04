Калининградский бегемот Кениг, про которого Задорнов придумал репризу, отметил день рождения

. Фото: предоставлено зоопарком

В Большереченском зоопарке, который расположен в Омской области, отпраздновали день рождения калининградского бегемота Кенига.

В подарок ему преподнесли огромный торт из моркови, арбуза и прочих вкусняшек.

Как рассказали в пресс-службе Калининградского зоопарка, Кениг – наш земляк. Он – родной брат Мили и Глясика, которые сейчас живут в зоопарке Калининграда. А все они – дети легендарных калининградских гиппопотамов Хана и Мэри, которые за свою совместную жизнь родили 25 детей.

С Кенигом связана одна интересная история.

- В августе 2004-го Кениг, захватив свою подругу Мальвину, выдавил ограждение вольера и сбежал в соседнюю реку Большую (приток Иртыша). Легенда гласит, что больше всего эмоций в этот день испытали рыбаки, удившие рыбу посреди Большой, когда прямо рядом с ними всплыли два бегемота, - рассказали в зоопарке.

Интересно, что именно этот случай с Кенигом лег в основу юмористического номера Михаила Задорнова.