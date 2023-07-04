Патриарх Кирилл поздравил жителей региона с 77-летием Калининградский области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил жителей региона с 77-летием Калининградской области.

В своем поздравлении патриарх назвал Калининградскую область уникальным регионом, одним из интереснейших мест в России.

Он отметил, что Калининградская область для него лично – особое место, в котором он несет служение почти 40 лет.

- Посещая Калининград, вижу, как увеличивается число людей, наполняющих кафедральный собор Христа Спасителя… …Православные детские сады, школы, гимназии дают детям качественное образование и воспитание, - сказал патриарх.

Упомянул он и об увеличении количества православных храмов в Калининградской области

Напомним, 4 июля 1946 года трофейный Кенигсберг был переименован в Калининград, Кенигсбергская область – в Калининградскую.