Где в Балтийске можно набрать чистую воду, пока ее нет в кранах

В Балтийске во вторник, 4 июля, организовали подвоз чистой воды в основные районы города. Улицы, напомним, сидят без воды из-за аварии, которую никак не могут устранить.

Как сообщает местная администрация, водовозки будут установлены по адресам:

ул. Ушакова, 33а (Островок), 14.00-16.00;

ул. Садовая, 32 (стоянка), 14.00-16.00;

пересечение Верхнего шоссе и ул. Киркенесской, 16.00-18.00;

ул. Кронштадтская, 7 (конечная остановка), 16.00-18.00;

пересечение ул.Подгорной и ул.Прохладной, 10.00-12.00 и 18.00-20.00;

ул. Красной Армии, 31 (МБОУ № 6), 10.00-12.00 и 18.00-20.00;

ул. Садовая, 3 (двор), 12.00-14.00 и 20.00-22.00;

шоссе Морской пехоты, 35 к. 10 (остановка), 12.00-14.00 и 20.00-22.00;

«Напоминаем, что сегодня с 00.00 до 04.00 подачу воды временно прекращаем с целью сохранения пополнения системы водоснабжения», - рассказали в администрации Балтийска.